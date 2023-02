Vom früheren Hype-Unternehmen in den Jahren 2018/2019 im Rahmen der zunehmenden Freigabe von Cannabis-Produkten auch in den USA ist nicht mehr viel übriggeblieben. Aktuell notiert die Aktie von Aurora Cannabis nur noch unter einem Dollar. In Spitzenzeiten kostete das Papier bis zu 150 Dollar. Was ist hier passiert? Es ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...