Die Erwartungen der Wall Street an McDonalds sinken. Die Inflation hat zu aussergewöhnlich starken Preissteigerungen im Produktportfolio geführt, was die Nachfrage der Kunden nicht verbessert hat. Für 2023 wird bestenfalls eine Stagnation erwartet.McDonalds (US5801351017) nahm 2022 keine Gefangenen. Aufgrund des starken US-Dollar, den erheblich gestiegenen Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten, zog man die Preise knallhart an. Wir reden über Preiserhöhungen von typischen Produkten zwischen 30 und 45 % im Vergleich zu der Periode vor dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...