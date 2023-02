© Foto: Cheng Jiang - picture alliance / dpa



Warren Buffetts rechte Hand Charlie Munger sieht Build Your Dreams (BYD) in China klar vor Tesla. BYD sei sein bisher bestes Investment gewesen. Lohnt jetzt noch ein Einstieg?

Tesla sieht in China laut Charlie Munger im Vergleich zu BYD blass aus. Warren Buffetts langjähriger Investitionspartner bezeichnete den chinesischen Elektroautohersteller auf der virtuellen Jahresversammlung des Daily Journal als seine absolute Lieblingsaktie. Zuerst berichtete darüber der US-Nachrichtensender CNBC.

"Ich habe bei Berkshire noch nie an etwas mitgewirkt, dass so gut war wie BYD. Ich habe so was nur einmal geschafft", sagte der 99-jährige Investor am Mittwoch. Die ursprüngliche Investition von Berkshire ist jetzt "etwa acht oder vielleicht [neun Milliarden] US-Dollar wert. Das ist eine ziemlich gute Rendite", so Munger.

BYD war eine sehr lukrative Investition für Berkshire Hathaway, das im September 2008 erstmals rund 220 Millionen BYD-Aktien kaufte. Im Zuge des weltweiten Elektroautobooms ist der Aktienkurs in den letzten zehn Jahren um mehr als 600 Prozent gestiegen. Im vergangenen Jahr reduzierte Berkshire seine BYD-Beteiligung, da die Aktie zunehmend teurer wurde.

Auf die Frage, ob er lieber in Tesla oder BYD investieren würde, antwortete Munger: "Tesla hat im letzten Jahr zweimal die Preise in China gesenkt. BYD hat die Preise erhöht. Sie sind direkte Konkurrenten. BYD ist Tesla in China so weit voraus ... es ist fast lächerlich."

Und weiter: "BYD hat im vergangenen Jahr in China mehr als zwei Milliarden US-Dollar nach Steuern im Automobilgeschäft verdient. Das ist unglaublich."



Auf die Frage, ob es sich jetzt lohne, bei BYD einzusteigen, antwortete Munger: "Beim aktuellen Kurs ist BYD mehr wert als der gesamte Mercedes-Konzern. Es ist keine billige Aktie, aber auf der anderen Seite ein sehr bemerkenswertes Unternehmen."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion