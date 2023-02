Nordex clearvise ABO Wind- der eine kämpft mit der Marge und muss ein schwaches 2022 verdauen, indem er "an der Kapitalstruktur" arbeitet und so gleichzeitig ein Stück Übernahmephantasie befeuert, die beiden anderen arbeiten zusammen und nutzen die politische Aufbruchstimmung für neue Windenergieanlagen.Während es für Nordex wichtig ist, neue Aufträge mit auskömmlichen Margen einzusammeln, was zuletzt einige Male gelang (255 MW Estland mit 30 Jahre Wartung, 3 Aufträge mit insgesamt 345 MW), steht bei clearvise ein anorganischer Wachstumsschub des Anlagenbestands an, sofern die gesellschaftsrechtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...