Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Energiekonzern RWE emittiert eine neue Anleihe (ISIN XS2584685031/ WKN A30V83) mit Laufzeit bis 13.02.2029, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 500 Millionen Euro. Der jährliche Kupon betrage 3,625%, erstmalig am 13.02.2024. Über eine weitere Anleihe (ISIN XS2584685387/ WKN A30V84) nehme RWE weitere 500 Millionen Euro auf und zahle hierfür einen Kupon von 4,125%. Die erste Zinszahlung erfolge ebenfalls am 13.02.2024. Das Fälligkeitsdatum sei am 13.02.2035. Anleger könnten beide Anleihen ab 1.000 Nominalen handeln, dies entspreche auch den kleinsten handelbaren Einheiten. Moody's vergebe ein Baa2 Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.02.2023) (16.02.2023/alc/n/a) ...

