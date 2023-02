DIC Asset VIB Vermögen. Die vielleicht mit schlechtem "Kurs-Timing" durchgezogene Mehrheitsübernahme der VIB Vermögen durch die DIC Asset, die strategisch Sinn zu machen scheint, ändert auch die Dividenden-Strategie bei der VIB. Möglicher erster Schritt, um einen weiteren Anteilserwerb durch DIC vorzubereiten? Gerade in Zeiten der Zinswende und des generellen Immobilienaktienbashing an den Börsen sollten beide Unternehmen eine Reduzierung der Verschuldungslevels (LTV) anstreben. Zuletzt ging DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) konsequent in diese Richtung: Einerseits durch die Veräusserung des Objekts ...

