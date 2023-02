Schwalbach am Taunus (ots) -Duft hat Einfluss auf unser Wohlbefinden. Deshalb bieten Lenor Weichspüler seit Langem lang anhaltende Frische für unsere Textilien. Jetzt geht Lenor noch einen Schritt weiter: Die neuen Lenor Weichspüler mit extra Geruchsabwehr schützen Kleidung aktiv vor unangenehmen Gerüchen - den ganzen Tag lang.Zusätzlich zum lang anhaltenden Frischeduft hat Lenor die extra Geruchsabwehr entwickelt, um Kleidung bis zu 12 Stunden lang vor unerwünschten Gerüchen wie z. B. Schweiß zu schützen. So helfen Lenor Weichspüler dabei, sich den ganzen Tag so gut zu fühlen, als hätte man nach einer erfrischenden Dusche frisch gewaschene Kleidung angezogen.Lang anhaltende Frische und extra GeruchsabwehrEine Innovation für das eigene Wohlbefinden und Frische-Empfinden: Nicht nur bei frisch gewaschener Wäsche, sondern auch beim Tragen der Kleidung wirken die neuen Lenor Weichspüler aktiv gegen schlechte Gerüche. Die extra Geruchsabwehr wirkt auf zwei Weisen:- Neutralisation: Reaktive Inhaltsstoffe binden sich an Geruchsmoleküle und lassen sie geruchlos werden.- Optimierte Parfümformulierung: Der besondere Lenor Duft umhüllt schlechte Gerüche und erneuert die traumhafte Frische bei jeder Bewegung.Die Lenor Weichspüler sind dermatologisch getestet und bieten die Lenor-typische Weichheit auf Pflanzenbasis. Die Ausgangsmaterialien für die weich machenden Wirkstoffe von Lenor Weichspülern bestehen zu 85 % aus einer einzigartigen Kombination pflanzlicher Öle. Lenors lang anhaltende Frische, die himmlische Weichheit auf Pflanzenbasis und die extra Geruchsabwehr sind eine einzigartige Kombination für fühlbar gut riechende Wäsche nach jedem Waschgang.Für Designer und Lenor Markenbotschafter Guido Maria Kretschmer sind die neuen Weichspüler ein wichtiger Schritt: "Die Weichspüler mit extra Geruchsabwehr sind eine ideale Ergänzung für jede Wäscheroutine. Denn heutzutage pflegen wir alle einen aktiven Lebensstil, tragen Kleidung aus modernen Fasern und achten stets darauf, wie wir unsere Outfits möglichst lange frisch und schlechte Gerüche fernhalten können. Die extra Geruchsabwehr von Lenor erleichtert all diese Mühen, weil sie den ganzen Tag lang für ein Wie frisch geduscht-Dufterlebnis und lang anhaltende Frische sorgt."Die Lenor Weichspüler mit extra Geruchsabwehr sind ab Februar 2023 im deutschen Einzelhandel erhältlich. Angeboten werden folgende Größen der Varianten "Aprilfrisch" und "Frühlingsgarten": 38 Waschladungen (UVP 2,59 EUR), 46 Waschladungen (UVP 2,95 EUR) und 68 Waschladungen (UVP 3,99 EUR). Die Variante "Freshness Guard" ist in den Größen 32 Waschladungen (UVP 2,59 EUR), 38 Waschladungen (UVP 2,95 EUR) und 56 Waschladungen (UVP 3,99 EUR) verfügbar. Bei den genannten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen (UVP). Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss. UVPs in Österreich und der Schweiz können abweichen.* Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.Hier können Sie alle Pressematerialien downloaden (https://pgnewsroom.de/pressemeldungen/pressemitteilung-details/2023/Die-neuen-Lenor-Weichspler-mit-12-Stunden-Geruchsabwehr-ermglichen-ein-Wie-frisch-geduscht-Dufterlebnis-den-ganzen-Tag-lang/default.aspx)Pressekontakt:Björn Sievers, Brand Communications Germany, Austriaand SwitzerlandFabric & Home Care (Ariel, Lenor, Fairy, Swiffer, Febreze, Mr.Proper, Antikal)Tel.: +49 6196 89 8952, Mobil: +49 172 4366640, E-Mail:sievers.b.1@pg.comOriginal-Content von: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016354/100902975