Auf den von Montega veranstalteten Hamburger Investorentagen (HIT) im Februar gehörte die Präsentation von Stefan Knoll, dem CEO der DFV Deutsche Familienversicherung, definitiv zu den schwungvollsten Slots. Egal, ob Geschäftsmodell ("Kein Cherry-Picking, wir nehmen alle Herausforderungen an"), Wettbewerbsumfeld ("Wir sind größer als alle Insurtechs zusammen"), Digitalisierung ("Beginnt beim Produkt"), Logo und Unternehmensname ("Finde ich rattenscharf"), ... The post DFV Deutsche Familienversicherung: Ziele getoppt appeared first on Boersengefluester.

