Nach der jüngsten dynamischen Rally gönnte sich der US-Technologieindex Nasdaq in der vergangenen Handelswoche eine Verschnaufpause. Das Jahreshoch bei 12.885 Punkten markierte dabei den Startpunkt einer Konsolidierungsphase. Doch in dieser Woche hat sich die Lage wieder aufgehellt - die Bullen haben bisher an allen drei Handelstagen grüne Kerzen hinterlassen. Da der Index auf einen technischen ...

