Ab dem Jahr 2030 sollten in der EU nur noch elektrische Firmenwagen und Lieferwagen neu zugelassen werden dürfen. Das fordern 30 Unternehmen, darunter Uber, Ikea, Coca-Cola und LeasePlan, in einem offenen Brief an die EU-Kommission. Die Unternehmen fordern die Kommission auf, im Rahmen ihrer Initiative Greening Corporate Fleets bis spätestens Oktober 2023 eine Verordnung vorzuschlagen, die verbindliche ...

