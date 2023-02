© Foto: Michael Probst - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Commerzbank konnte ihren Gewinn im Jahr 2022 um das Dreifache steigern. Circa ein Drittel davon will sie an die Aktionäre weitergeben. Höchste Zeit neue Kursziele zu setzen?

Die Commerzbank (Coba) erzielte ein operatives Ergebnis von 2,1 Milliarden Euro im Jahr 2022. Im Jahr zuvor waren es noch 1,2 Milliarden Euro gewesen. 30 Prozent vom reinen Gewinn will die Bank ausschütten. Sie schlägt eine Dividende von 20 Cent je Aktie vor und will Aktien im Wert von 122 Millionen Euro zurückkaufen. Im kommenden Jahr dürfen sich die Aktionäre über ein noch besseres Ergebnis und eine noch höhere Dividende freuen, wenn die Coba mit ihrem Ausblick für 2023 recht behält:

Lynx_Ariva: Ich hatte eigentlich mit 25 Cent Dividende gerechnet, aber für das Aktienrückkaufprogramm (ARP) nehme ich gerne die 5 Cent weniger in Kauf. Es wird dem Kursverlauf guttun, da man nicht nur große Töne spuckt, sondern Taten folgen lässt. […] Bombastische Zahlen - ich kann kein Haar in der Suppe finden. Das wird was. Ich gebe kein Stück ab, auch keine Tradingposition! Der Bund wird sich noch freuen, damals so einen günstigen Einstiegskurs bekommen zu haben!

Bierfreund: Ich glaube erst an eine Dividende, wenn sie am 30. Mai beschlossen wird auf der Hauptversammlung. Es kann noch so viel passieren bis dahin. Das alles kennt man doch bei der Commerzbank nur zu gut. Leider.

Almas: Nach den Vorabveröffentlichungen kann man sagen, dass die Zahlen im Rahmen der Erwartungen lagen. Aber gut zu sehen, dass die Zinswende tatsächlich greift. Gibt von daher keinen Grund, dass die Coba immer noch so weit unter ihren Buchwert notiert. In der Pressemitteilung wird die Kapitalrückgaberichtlinie erwähnt. Da wird etwas getrickst, da man nicht wirklich 30 Prozent des Gewinns ausschüttet, sondern nur 26. Entsprechend fällt das ARP etwas kleiner aus als erwartet. Zukünftig ist wohl geplant die Dividende nur langsam, aber kontinuierlich anzuheben und dafür das ARP immer an den Geschäftsverlauf anzupassen. Das finde ich gut, zumindest solang der Kurs am Boden ist. Interessant dabei: CFO Bettina Orlopp meinte noch bei den Q3-Zahlen, dass man über Aktienrückkauf noch nicht nachgedacht hat. Jetzt geht es auf einmal. Da haben sich die Nachfragen der Journalisten gelohnt.

Onkel_axel: Hier wird zu sehr auf die Dividende geschaut. Das Einzige, was rechnerisch relevant ist, ist die Gesamtrendite. Bei einer Steigerung des Gewinnes und Erhöhung der Ausschüttungsquote von 30 auf 50 Prozent, muss es nächstes Jahr dann schon fast 50 Cent geben - oder noch mehr Aktien zurückgekauft werden.

Hitman2: Die neuen Kursziele der Analysten: Goldman Sachs sagt 11,00 Euro voraus, Warburg Research 11,60 Euro, RBC Capital Markets 9,00 Euro und JP Morgan Chase & Co. 9,80 Euro.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion