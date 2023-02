Während kürzlich noch darüber philophiert wurde, dass Kryptowährungen vor einem neuen Abschwung stehen, belehrt der Markt die Investoren nun eines Besseren. Der Bitcoin hat in der vergangenen Nacht einen 2000-Dollar-Sprung hingelegt und nähert sich der 25.000-Dollar-Marke. Viele Shortseller wurden auf dem falschen Fuß erwischt und müssen kaufen. Am Markt für Kryptowährungen werden Bedenken hinsichtlich eines regulatorischen Durchgreifens in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...