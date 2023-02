NEW YORK (IT-Times) - Die Aktien von Coinbase & Co. stiegen gestern in den USA deutlich zum Vortag, obwohl ein höherer Regulierungsdruck droht. Was dahinter steckt. Die US-amerikanische Börsenaufsicht hat Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether im Visier nun eine Regelung für Plattformen für digitale Vermögenswerte...

Den vollständigen Artikel lesen ...