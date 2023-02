Erneut stärker als erwartete Inflationsdaten treiben die Anleger in New York am Donnerstag zunächst an die Seitenlinie und die führenden Indizes ins Minus. Rund 30 Minuten vor dem Start der Präsenzbörse fällt der Dow Jones Future um 0,8 Prozent auf 33.902 Punkte. Für den Nasdaq Future geht es um 1,4 Prozent nach unten. Offiziellen Stellen zufolge sind die Großhandelspreise im Januar mit einer Jahresrate von 6,0 Prozent gestiegen und damit deutlich stärker als erwartet (+5,4%). Die aktuellen Werte ...

