Der scheidende Chef skizzierte in einem Interview soeben die Vorgaben für die kommenden Jahre. Sie stehen im deutlichen Widerspruch zum aktuellen Marktwert.Im Hintergrund gilt als sicher, dass die Koreaner als ursprüngliche Käufer von SILTRONIC noch rd. 13 % der Aktien über den Markt halten und auflösen. Die Faktenlage: 1,8 Mrd. € Umsatz und ein operativer Gewinn von 672 Mio. € ergaben ein Plus von 40 %. Anfang 2024 werden die ersten Wafer aus dem neuen, rd. 2 Mrd. $ teuren Werk in Singapur ausgeliefert. Das ergibt einen Jahresumsatz von dann um 2,1 bis 2,2 Mrd. € inklusive organisches Wachstum. Marktwert dafür aktuell jedoch nur 2,35 Mrd. € und ein KGV um 8,5. SILTRONIC ist die einzige deutsche Techadresse im Chipsektor als Zulieferer (Wafer) mit internationaler Rolle. Tagesumsatz nur 102.000 Stück. Auch dies ist eher merkwürdig und Großaktionär WACKER CHEMIE hält still.