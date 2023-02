BYD plant den Bau einer weiteren Fabrik für seine Blade-Batterien mit LFP-Zellen in China. Rund 1,1 Milliarden Euro umgerechnet lässt sich der Elektroauto-Hersteller den Ausbau der Kapazitäten kosten.Die BYD-Tochter FinDreams Technology will laut einem Umweltprüfungsbericht 8 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro in eine 40-GWh-Produktionsstätte stecken.Verschiedene Medien berichten unter Berufung auf diesen Prüfbericht, dass das neue Werk in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...