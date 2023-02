Wer dieser Tage einen Anruf erhält, der angeblich von Amazon kommt, sollte wachsam sein: Kriminelle haben eine neue Masche entwickelt, mit der sie an persönliche Daten gelangen können. Eine freundliche Stimme bittet am Telefon, Zahlungen freizugeben, oder darum, Fernwartungssoftware zu installieren? Bei solchen Anrufen sollte man am besten sofort auflegen. Das rät das Verbraucherschutzportal Watchlist Internet - denn: Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Fake-Anrufe, die derzeit im vermeintlichen Auftrag von Amazon getätigt werden. Amazon rufe nur an, wenn Kunden dies ...

