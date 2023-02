Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der Staatsanleihen sind auch in den vergangenen Tagen kräftig im Aufwind geblieben, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Zuletzt hätten sie einen Schub von Seiten der US-Inflationszahlen erhalten, die weniger stark gefallen seien, als man sich das eigentlich erhofft habe. Wenngleich es durchaus Hinweise darauf gebe, dass das Ergebnis mit statistisch-technischen Effekten zu tun habe (Anpassung der Saisonbereinigung und neue Gewichte im Warenkorb), würden sich bei vielen Anlegern doch Zweifel bemerkbar machen, ob die bisherige Story "die Inflation wird sich in wenigen Monaten normalisieren und dann wird die FED mit Leitzinssenkungen beginnen" zu halten sei. Die Analysten würden an dieser Geschichte ohnehin einige Zweifel hegen, was aber vor allem mit dem immer noch sehr engen Arbeitsmarkt zu tun habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...