Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erzeugerpreise in den USA sind im Januar von 6,25 auf 6,0% im Jahresvergleich gesunken und liegen damit über den Markterwartungen von 5,4%, so die Experten von XTB.Auf Monatsbasis seien die Erzeugerpreise im Januar um 0,7% gestiegen, so stark wie seit sieben Monaten nicht mehr, und hätten damit über den Analystenschätzungen von 0,4% gelegen. Die Warenpreise seien um 1,2% gestiegen und damit so stark wie seit Juni 2022 nicht mehr (+2,1%), angeführt von einem Anstieg der Benzinkosten um 6,2%. Die Indices für Haushaltsgas, Dieselkraftstoff, Flugzeugtreibstoff, alkoholfreie Getränke und Kraftfahrzeuge seien ebenfalls angestiegen. Die Preise für frisches und trockenes Gemüse seien dagegen um 33,5% gesunken. Die Indices für Restbrennstoffe und organische Grundchemikalien seien ebenfalls rückläufig gewesen. Unterdessen seien die Kosten für Dienstleistungen leicht um 0,4% gestiegen, vor allem für ambulante Krankenhausbehandlung (1,4%). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...