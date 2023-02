Aufgrund der starken Zahlen des US-Erzeugerpreisindex verliert Gold weiter an Wert. Eine Korrektur in Gold ist bis auf 1.800 USD möglich.Wie in dem schon heute Morgen eingestellten Bericht dargelegt, sind die Edelmetalle-Preise ab 14:30 Uhr für den weiteren Tagesverlauf vollständig vor allem von der Publikation der Januar-Produzentenpreis-Zahlen in den USA sowie den heute noch angesetzten Medienauftritten diverser FED- und EZB-Vorstandsmitglieder dominiert worden.Leitzinsanhebung im Euroraum unausweichlichIn dem schon um 10:15 Uhr erfolgten ...

