Die Richtung stimmt bei Norwegian Air Shuttle: So steigerte der norwegische Billigflieger die Passagierzahl im vierten Quartal deutlich von 3,1 auf 4,6 Millionen. Die Auslastung verbesserte sich dadurch von 77 auf 81 Prozent. An der Börse kommen die Zahlen gut an: Die Papiere verteuern sich aktuell um fünf Prozent. Im für Reisegesellschaften traditionell schwierigen Schlussquartal verbuchte der Konzern indes einen Nettoverlust von 119 Millionen Kronen (knapp zwölf Millionen Euro. Für das laufende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...