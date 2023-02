Gelingt die Übernahme von TRAVELCENTERS OF AMERICA (Nasdaq-Kürzel: TA), so vergrößert der britische Erdöl-/Energiekonzern sein Netz in den USA um ca. 280 Standorte, verteilt auf 44 Bundesstaaten. Für den strategischen Wert ist von Bedeutung, dass BP sein Stationen-Netz, inklusive elektrischer Ladepunkte, ausbauen will.



In diesem Zusammenhang wurde kürzlich verkündet, in den USA bis 2030 mehr als 1 Mrd. $ in diesen Bereich zu investieren. Zum EBITDA soll die Übernahme sofort positiv beitragen, in drei Jahren auf 800 Mio. $ p. a. steigend.



Den Aktionären von TA bietet man 86 $ je Aktie, daraus ergibt sich ein Gesamtwert von 1,3 Mrd. $. Dies entspricht einer Prämie von 84 % auf den durchschnittlichen Kurs (30 Tage bis gestern). Mit wenigen größeren Aktionären hat BP sich offenbar schon geeinigt. Darunter Service Properties Trust (ISIN: US81761L1026) mit 7,8 %, berichtet Wall Street Journal.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



