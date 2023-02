DJ Mercedes-Rechtsvorständin Jungo Brüngger soll bis Ende 2024 bleiben

FRANKFURT (Dow Jones)--Renata Jungo Brüngger soll im Vorstand des Autoherstellers Mercedes-Benz noch über 2023 hinaus für Integrität und Recht zuständig bleiben. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag der 61-jährigen Schweizerin, der zum Jahresende ausgelaufen wäre, wie das Unternehmen im Anschluss mitteilte, allerdings nur um ein weiteres Jahr bis Ende 2024. Die Juristin gehört dem Vorstand bereits seit Anfang 2016 an.

Aufsichtsratschef Bernd Pischetsrieder würdigte ihr Geschick bei der Bewältigung des Dieselskandals. "In den letzten Jahren hat sie komplexe juristische Verfahren aus der Vergangenheit abgeschlossen und so für Rechtssicherheit gesorgt", sagte er. Sie habe überdies "entscheidenden Anteil daran, dass Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie verankert ist".

