Noch ist nicht sicher, ob die Welt um eine Rezession herumkommt. "Die Indikatoren hellen sich auf, aber es bleibt Unsicherheit", sagt Benjamin Bente, Geschäftsführer der Vates Invest GmbH. "Deshalb sind die Barmittelquoten bei vielen Investoren noch sehr hoch." Sollte das Rezessionsszenario verfliegen, wird dieses Geld in die Märkte strömen. Und das zu einem höheren Anteil in Aktien als zuvor. Unlogisch? Schließlich gibt es durch die steilen Zinserhöhungsschritte insbesondere in den USA jetzt so attraktive Zinsen wie seit mehr als eineinhalb ...

