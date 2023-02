Bei der Lufthansa fallen erneut Flüge aus. Nachdem ein bei Bahn-Bauarbeiten durchtrenntes Kabel die IT der Gesellschaft in dieser Woche zeitweise lahmgelegt und für zahlreiche Flugausfälle gesorgt hatte, ist diesmal ein Streik verantwortlich: "Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des öffentlichen Dienstes an den Flughäfen Frankfurt/Main, München, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...