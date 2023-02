DJ Aktien Schweiz von neuerlichen Zinssorgen und Nestle gedrückt

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt ist am Donnerstagnachmittag mit hohen Inflationsdaten in den USA unter Druck geraten. Die US-Erzeugerpreise waren im Januar sowohl in der Gesamt- als auch in der Kernrate stärker gestiegen als erwartet. Anleger befürchteten daher eine klare Haltung der US-Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik, auch wenn andere Konjunkturdaten aus den USA dies nicht unbedingt nahelegten. "Die Inflation wird uns wohl länger begleiten", sagte ein Marktteilnehmer. Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 11.195 Punkt - auch belastet vom Schwergewicht Nestle. Unter den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 49,36 (zuvor: 35,96) Millionen Aktien.

In der Schweiz lieferte Nestle die beherrschenden Schlagzeilen. Analysten attestierten dem Lebensmittelkonzern insgesamt solide Geschäftszahlen, fanden aber auch Schwachpunkte. "Je nachdem, worauf man achtet, sind sie gut oder schlecht", sagte ein Händler. Denn der Margendruck durch die Kosteninflation sei zwar nicht so hoch wie befürchtet ausgefallen, jedoch immer noch sehr hoch. Das Umsatzwachstum sei allein von Preiserhöhungen getragen worden, das Absatzvolumen jedoch um 1,7 Prozent geschrumpft. Der Jahresgewinn habe unter der Analystenerwartung gelegen. Einhellig gewürdigt wurde der Ausblick. Der Kurs verlor 2,2 Prozent.

Ähnlich wie der Gesamtmarkt rutschte am Nachmittag auch der Kurs der Credit Suisse (+0,2%) von den Tageshochs ab. Die Citigroup hatte sich negativ zu Wort gemeldet und die Aktie abgestuft. Mit Blick auf das laufende Jahr bestünden ernsthafte Fragen zur künftigen Gewinnentwicklung. Bei Sika (+1,4%) verteilten Anleger Vorschusslorbeeren, der Bauchemiehersteller wird am Freitag Geschäftszahlen veröffentlichen. Der Baustoffanbieter Holcim (-0,1%) übernimmt die FDT Flachdach Technologie GmbH und setzt auf zusätzliche Umsätze.

Unter den Nebenwerten stiegen Newron nach positiven Studienergebnissen um 18,8 Prozent. Nach einer Abstufung durch Stifel sanken Schweiter um 2,3 Prozent. Meyer Burger (+4,3%) hat für Hochleistungssolarmodule die Zertifizierung für Großbritannien erhalten. Aluflexpack stiegen nach Geschäftsausweis um 3,2 Prozent, Phoenix Mecano um 0,9 Prozent.

