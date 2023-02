Der Rücktritt Werner Baumanns als Bayer-Chef wirkt wie ein Befreiungsschlag für die Aktie. Die Börse hat nun die Hoffnung, dass unter dem neuen CEO Bill Anderson endlich eine neue Zeit mit Kursfantasie anbricht. Die vergangenen Jahre waren die Aktionäre zum Vergessen. Nun hat Bayer jede Menge Nachholpotenzial.Baumann trat am 1. Mai 2016 seinen Posten als Chef der Bayer AG an. Seitdem hat die Bayer-Aktie - inklusive Dividenden - 24 Prozent verloren. Der Stoxx Europe 600 Health Care kommt in diesem ...

