Neue unerfreuliche Konjunkturdaten US-Konjunkturdaten haben am Donnerstag den DAX letztlich nicht nachhaltig belastet. Mit einem Plus von 0,2 Prozent zum Handelsende auf 15.534 Punkte zeigte sich der deutsche Leitindex weiter robust. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg um 1,3 Prozent auf 29.028 Punkte. In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Januar weiter abgeschwächt, wenn auch nicht so deutlich wie erwartet. Dazu gingen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ...

