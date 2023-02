So richtig gute Stimmung herrschte an den Märkten gestern nicht. Die Anleger waren zwischen zweideutigen Inflationsdaten und einigen weiteren konjunkturellen Faktoren hin- und hergerissen. Da gab es trotz einer allgemeinen Erholung genügend rote Vorzeichen zu sehen. Tesla hatte mit solchen aber nicht ansatzweise zu kämpfen und zauberte stattdessen die höchsten Kursstände im laufenden Jahr aus dem Hut.Um etwas mehr als sieben Prozent ging es am Mittwoch mit Tesla (US88160R1014) aufwärts, was den Kurs bis auf 199 Euro beförderte. Das Papier kratzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...