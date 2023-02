Die Tesla Aktie hat seit Anfang des Jahres mehr als 100 Prozent zugelegt. Heute stehen die Papiere des amerikanischen Elektroauto-Produzenten in einem schwachen Gesamtmarkt auf der Verliererseite. Grund sind Software-Probleme. Tesla ruft nämlich in den USA rund 363.000 Fahrzeuge zurück, die mit der experimentellen Fahrerassistenzsoftware ausgestattet sind. Der US-Autobauer wird die Fahrzeuge mit einem Software-Update ausstatten, um die Probleme zu beheben, heißt es in der Rückrufankündigung, wie ...

