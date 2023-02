EQS-Ad-hoc: GRENKE AG / Schlagwort(e): Personalie

GRENKE: Dr. Sebastian Hirsch übernimmt Vorstandsvorsitz von Michael Bücker



16.02.2023 / 21:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

GRENKE: Dr. Sebastian Hirsch übernimmt Vorstandsvorsitz von Michael Bücker Baden-Baden, den 16. Februar 2023: Der Aufsichtsrat und der vormalige Vorstandsvorsitzende der GRENKE AG, Michael Bücker (61), dessen Bestellung aus gesundheitlichen Gründen zeitlich befristet bis zum 28. Februar 2023 widerrufen wurde, haben sich darauf verständigt, dass Herr Bücker das Unternehmen zum 28. Februar dieses Jahres verlässt. Der Aufsichtsrat hat Interim-CEO Dr. Sebastian Hirsch (41) mit heutigem Datum zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Die Aufgaben als Finanzvorstand führt Dr. Hirsch interimistisch fort. Dr. Martin Paal (43), der seit Juni 2022 bei der GRENKE AG als VP Controlling tätig ist, soll nach einer Übergangs- und Einarbeitungsphase die Leitung des Finanzressorts übernehmen. Er fungiert ab sofort als Stellvertreter von Herrn Dr. Hirsch für das Finanzressort. Weitere Informationen erhalten Sie von: Investorenkontakt

Über GRENKE Der GRENKE Konzern (GRENKE) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt. 1978 in Baden-Baden gegründet, ist der GRENKE Konzern heute mit über 1.900 Mitarbeitern in 33 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im SDAX gelistet (ISIN: DE000A161N30).

