Zum einen läuft es operativ, zum anderen gibt es Übernahmespekulationen. Der Elektronikhändler steigerte den Umsatz im Dezemberquartal um 3,1 % auf 7,1 Mrd. €, vor allem dank guter Geschäfte imAusland. Unter dem Strich blieben 127 Mio. € hängen, 3,7 % mehr als im Vorjahr. CECONOMY wird sich zudem von den 29 Media-Markt-Läden in Schweden trennen. Sie gehen an den nordeuropäischen Konkurrenten Power International AS. CECONOMY soll selbst im Übernahmefokus stehen, es soll Gespräche über einen Zusammenschluss mit dem französischen Händler FNAC DARTY gegeben haben. Da CECONOMY gut 24 % an FNAC DARTY hält, wäre eine engere Verflechtung durchaus denkbar. Inwieweit die Großaktionäre bei CECONOMY (Kellerhals, Beisheim, Haniel, Meridian etc.), die zwei Drittel der Aktien halten, dafür unter einen Hut zu bringen sind, steht auf einem anderen Blatt. Die Aktie hat mit dem Sprung über 2,40 € ein Kaufsignal generiert. Technisch ist noch Luft. 3 € sollten zunächst machbar sein.



