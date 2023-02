DJ PTA-News: Rosenbauer International AG: Vorläufige Ergebnisse 2022 - Rosenbauer Konzern 2022 mit stabilem Umsatz

Leonding (pta/17.02.2023/07:00) - . Umsatz nach Aufholprozess im 4. Quartal voraussichtlich bei 972,2 Mio EUR

. Gravierende Lieferkettenstörungen führen zu Mehraufwand in der Fahrzeugfertigung

. EBIT ist zusätzlich durch Sondereffekte belastet und liegt bei -10,5 Mio EUR

. Starker Auftragseingang erreicht mit 1.230,0 Mio EUR neue Rekordmarke, Auftragsbestand deutlich über einem Konzernjahresumsatz

KONZERNKENNZAHLEN 2021 2022 vorläufig Umsatzerlöse Mio EUR 975,1 972,2 EBIT Mio EUR 35,0 -10,5 EBT Mio EUR 28,9 -28,6 Auftragseingang Mio EUR 1.064,3 1.230,0 Auftragsbestand zum 31. Dezember Mio EUR 1.145,2 1.469,7

Der Rosenbauer Konzern hat nach vorläufigen Zahlen 2022 mit 972,2 Mio EUR einen Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres (2021: 975,1 Mio EUR) erwirtschaftet. Insbesondere den Vertriebsregionen Area CEEU, Area NISA, Area NOMA sowie dem Segment Vorbeugender Brandschutz ist es gelungen, ihre Auslieferungen beziehungsweise das Projektvolumen zu steigern. Wiederkehrende und wechselnde Engpässe in der Materialversorgung haben gleichzeitig für äußerst unsichere Produktionsbedingungen gesorgt und zusammen mit teils deutlich höheren Lieferantenpreisen die Fahrzeugfertigung beeinträchtigt. Das EBIT war, zusätzlich durch Sondereffekte aus der Branchenleitmesse Interschutz und Restrukturierungsmaßnahmen belastet, mit -10,5 Mio EUR negativ. Die EBIT-Marge betrug -1%.

Die Fehlteilesituation hat sich zum Jahresende hin leicht verbessert. Allen voran hat Rosenbauer wieder mehr LKW-Fahrgestelle erhalten, womit die Anzahl der Fertigstellungen erhöht werden konnte. Folglich wurde das 4. Quartal 2022 mit einem Umsatz von 321,0 Mio EUR und einem EBIT von 20,0 Mio EUR abgeschlossen, was in etwa der Vergleichsperiode des Vorjahres entspricht. Bis zur Jahresmitte wird eine weitere Entspannung der Lieferkettenprobleme und eine Stabilisierung der Materialkosten erwartet.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) belief sich auch wegen der Entkonsolidierung des Joint Ventures in Russland und höherer Finanzierungskosten auf -28,6 Mio EUR (2021: 28,9 Mio EUR).

Auftragslage

Die Nachfrage nach Feuerwehrtechnik von Rosenbauer ist indes sehr stark. So erreichte der Auftragseingang mit 1.230,0 Mio EUR im abgelaufenen Jahr eine neue Rekordmarke (2021: 1.064,3 Mio EUR). Dabei haben alle fünf Vertriebsregionen und das Segment Vorbeugender Brandschutz eindeutige Zuwächse verzeichnet. Besonders erfreulich ist der Auftrag der Berliner Berufsfeuerwehr, die sich nach einer einjährigen Testphase zum Erwerb von vier weiteren Fahrzeugen aus der vollelektrischen "Revolutionary Technology"-Modellreihe (RT) entschlossen hat. Der Auftragsbestand lag mit 1.469,7 Mio EUR zum 31. Dezember 2022 (2021: 1.145,2 Mio EUR) deutlich über einem Konzernjahresumsatz.

Unter der Annahme einer weiteren Verbesserung der Bereitstellung von LKW-Fahrgestellen erwartet der Konzernvorstand von Rosenbauer für 2023 einen Umsatz von über 1 Mrd EUR, die EBIT-Marge soll sich um etwa 4 Prozentpunkte gegenüber dem Berichtsjahr verbessern.

Die angeführten Zahlen für 2022 beruhen auf einer Vorschaurechnung nach IFRS. Die endgültigen Zahlen des Jahres 2022 werden am 7. April 2023 veröffentlicht.

