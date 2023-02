Nachdem bereits am Dienstag dieser Woche in den USA eine unerfreulich starke Stagnation der Januar-Gesamtinflationsrate (6,4 % nach 6,5 % im Dezember, erwartet 6,2 %) vermeldet wurde, stand dem gestern ebenfalls auch der bekanntgegebene Produzentenpreisanstieg im Januar (6,0 % nach 6,2 % im Dezember, erwartet 5,4 %) in negativer Hinsicht kaum etwas nach.Die vier Edelmetalle schlossen daraufhin den gestrigen Handel sehr uneinheitlich ab.Angesichts der auf die Inflationsstagnation im Januar nach ersten regionalen FED-Vorstandsaussagen sicher unweigerlich folgenden künftigen ...

