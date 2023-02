Der Getränkekonzern wird am 3. April 2023 eine Quartalsdividende von 46 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 17. März 2023). Damit steigert der Konzern die Dividendenausschüttung um 4,6 %. Und so zahlt der weltweit größte Softdrinkhersteller künftig auf das Jahr hochgerechnet 1,84 $ an seine Investoren. Dies entspricht beim aktuellen Kursniveau einer derzeitigen Dividendenrendite von 3,12 %. Besonders hervorzuheben ist, dass das Unternehmen damit die 61. jährliche Dividendenanhebung in ununterbrochener Folge bekanntgibt. So etwas gibt es ja kaum noch...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



