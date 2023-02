Der Dax ist am Donnerstag zunächst euphorisch in den Handel gestartet, bevor er plötzlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde. Am Vormittag sprang der Index bis auf ein Tageshoch von 15.634 Punkten und schnupperte damit an seinem Jahreshoch, das zum Greifen nah schien. Doch am Nachmittag beendeten überraschend hoch ausgefallene US-Erzeugerpreise den Freudentaumel im ...

