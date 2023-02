Trotz eines schwachen Starts schloss die Allianz das Jahr 2022 mit guten Zahlen ab. Die Dividende soll von 10,80 Euro auf 11,40 Euro je Aktie steigen. Sika konnte für 2022 einen starken Abschluss vorlegen. Beim Umsatz erreichte man einen neuen Rekordwert und steigerte den Gewinn. DoorDash verzeichnete ein starkes 4. Quartal und hob die Prognose für 2023 an. Parallel dazu wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Der Aktienhandel in Asien folgt am Freitagmorgen der Wall Street tiefer. Alle Benchmarks in der Region notieren während der Sitzung ...

