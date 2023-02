Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hat ein Ende von Neubauten in hochgefährdeten Überschwemmungsgebieten gefordert. "Wir sind der Meinung, dass in Überschwemmungsgebieten grundsätzlich nicht neu gebaut werden sollte", sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Laut Zahlen des GDV wurden seit dem Jahr 2000 in Deutschland rund 2,7 Millionen Wohngebäude gebaut - über 32.000 davon in Überschwemmungsgebieten. Pro Jahr kommen zwischen 1.000 und 2.400 Wohngebäude in Risikogebieten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...