Im August und September 2022 hatten die Erzeugerpreise ein absolutes Top mit je 45,8 % Zuwachs gegenüber den Vorjahresmonaten erreicht. Inzwischen - im Januar 2023 - haben sie bis auf +17,8 % im Vergleich zum Januar 2022 nachgegeben. Ein kleines Minus zeigte sich zudem gegenüber dem Vormonat Dezember in Höhe von 1 %. Dagegen schmilzt so langsam der Auftragsbestand des Verarbeitenden Gewerbes hierzulande und normalisiert sich nach den Corona-Nachholeffekten: Im Dezember verbuchten die Firmen noch ein Plus von real 1,2 % im Vergleich mit dem Vorjahresmonat und ein Minus von 0,4 % gegenüber dem Vormonat. Die Reichweite des Orderbestands liegt nun bei 7,4 %.



