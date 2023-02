Je nach Rechtsform der Finanzanlage durchlaufen Emittenten unterschiedliche Prozesse, bevor sie ein Objekt anbinden. Diese stellen wir Ihnen exemplarisch anhand zweier Gesellschaften vor.Der DNL Prime Invest I hat das erste Objekt angekauft - lange mussten Anleger auf diese Nachricht warten, nun ist es so weit: Wie die Gesellschaft mitteilt, konnte am 29.12.2022 der "Catalyst Business Park" angebunden werden. Bei der Immobilie handelt es sich um zwei jeweils eingeschossige Bürogeböude, die in Madison, Alabama, liegen. Madison liegt in der Huntsville Metropolitan Area, dem "Silicon Valley des Südens", wo viele Unternehmen aus den Bereichen Informationstechnologie, Militär, Luft- und Raumfahrt sowie Forschung und Entwicklung angesiedelt sind.

