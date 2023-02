Petroleo Brasileiro: Samba für die Ölbullen?

Zum Karneval in Rio könnte Petroleo Brasileiro (PBR) von steigenden Ölpreisen profitieren. Börsentäglich coole Setups im Traders Live Chat bei ratgebergeld.at!

Symbol: PBR ISIN: BRPETRACNOR9

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Petrobras-Aktie verlor in einem volatilen Halbjahresverlauf rund 13 Prozent ihres Kurswertes. Nach dem Pivot-Hoch vom 24. Januar kehrte das Wertpapier zum 20-Tagedurchschnitt zurück und könnte mit einem dynamischen Bounce in den kommenden Karnevalstagen kräftig nach oben schießen.

Chart vom 16.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 11.62 USD





Meine Expertenmeinung zu PBR

Meinung: Petroleo Brasileiro - kurz Petrobras - ist ein Mineralölunternehmen mit Sitz in Rio de Janeiro, das Öl- und Gasförderung, Raffinerien und Tankstellen in Lateinamerika betreibt. Es gehört zu über 50 dem brasilianischen Staat und ist für seine großzügigen Dividendenrenditen in Höhe von rund 30 Prozent bekannt. Das KGV 2023e liegt bei 4, was für eine günstige Bewertung spricht. Nachteil sind allerdings die für Schwellenländer typischen Risiken, die vorsichtige Anleger vor langfristigen Engagements abhalten.

Setup

Mögliches Setup: Ein kurzfristiger Trade über die tollen Tage wie im Chart skizziert könnte dennoch passen, zumal auch beim Ölpreis eine bullische Chartformation vorliegt und die Saisonalität für steigende Notierungen spricht. Die nächsten Quartalszahlen kommen erst am 1. März, so dass wir auch über Aschermittwoch hinaus drinbleiben könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PBR.

Veröffentlichungsdatum: 17.02.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.