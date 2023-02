Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Auf dem Primärmarkt für Covered Bonds brummt es weiter, so die Analysten der Helaba.Mit sehr viel Schwung sei das Segment in diese Woche gestartete Mit der Société Générale SFH (Dual-Tranche), Credit Mutuel Home Loan SFH, Nordea und der Unicredit seien für einen Montag eine bemerkenswert hohe Zahl an Emittenten aktiv gewesen. Das von diesen platzierte Emissionsvolumen von7 Mrd. EUR habe eine robuste Nachfrage von 12 Mrd. EUR generiert. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass das kurze Ende am besten zu platzieren sei, wenngleich sich Verbesserungen auch am langen Ende abzeichnen würden. So könnten zumindest Tier 1-Emittenten Laufzeiten mit bis zu zehn Jahren im Benchmark-volumen zu verhältnismäßig geringen Neuemissionsprämien platzieren. ...

