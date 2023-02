Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Die Rohstoffpreise, insbesondere die Energiepreise, sind in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung, so François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM.Die Öl- und Gaspreise seien in den letzten sechs Monaten deutlich gesunken und hätten dazu beigetragen, dass die sehr hohe Inflation des letzten Jahres zurückgegangen sei. Ein erneuter Anstieg der Energiepreise würde die Arbeit der Zentralbanker erheblich erschweren und zu allgemein höheren Zinsen führen. Dies würde sich negativ auf alle festverzinslichen Anlagen und wahrscheinlich auch auf die Aktienmärkte auswirken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...