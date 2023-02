Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen wurden nach oben angepasst, was mit zumeist hawkischen Notenbankkommentaren, hartnäckig hohen Inflationsraten und nachlassenden Konjunktursorgen sowohl in den USA als auch in der Eurozone zu erklären ist, so die Analysten der Helaba.Der Rentenmarkt bleibe belastet und auch der Euro sei in der Defensive. Die Stimmung am Aktienmarkt habe sich bis zuletzt nicht wesentlich beeinflussen lassen. ...

