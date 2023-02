Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische IT-Konzern Oracle nimmt über eine neue Anleihe (ISIN US68389XCM56/ WKN A3LDXK) neues Kapital in Höhe von 750 Millionen US-Dollar auf, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 4,5% erhalten. Die Zahlung erfolge halbjährlich, beginnend am 06.11.2023. Fällig werde diese Anleihe am 06.05.2028. Gehandelt werden könne ab 2.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 Nominalen. Von Fitch gebe es ein BBB Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.02.2023) (17.02.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...