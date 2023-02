Frankfurt a. M. (www.fondscheck.de) - Bald können auch Fahrer von Elektrofahrzeugen anderer Marken in den USA die Ladestationen des E-Autoherstellers Tesla nutzen, so die Experten von Solactive.Konrad Sippel, Head of Research bei Solactive, dem Indexanbieter des Electric Vehicle Charging Infrastructure UCITS ETF (ELEC) (ISIN IE000HMSHYJ6/ WKN A3DGLA) aus dem Hause HANetf, kommentiert: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...