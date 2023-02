Der Blick auf die Kurstafel dürfte Nemetschek-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Minus von rund drei Prozent an. Auf 50,28 EUR verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Müssen in den nächsten Tagen weitere Verluste einkalkuliert werden oder geht es doch noch nach oben?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Nemetschek der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nemetschek-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Da Nemetschek immer weiter in Richtung einer wichtigen Unterstützung rutscht. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund sieben Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Diese Marke wurde bei 47,10 EUR markiert. Uns erwartet also ein heftiger Kampf zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...