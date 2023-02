Die Zahlen der Commerzbank kommen am Markt gut an. Das Papier hat im Wochenverlauf mehr als 10 Prozent zugelegt. Die Profitabilität der Bank hat sich trotz der Schwierigkeiten in Polen deutlich verbessert. Erstmals seit vier Jahren zahlt man wieder eine Dividende. Zudem gibt es ein Aktienrückkaufprogramm. 2023 will die Commerzbank einen Zinsüberschuss ...

