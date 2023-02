Das französische Biotech-Unternehmen Abivax beruft Sheldon Sloan zum neuen Chief Medical Officer der Gesellschaft. Sloan solle in den USA für das Unternehmen aktiv werden und im Rahmen seiner Arbeit unter anderem eine Unternehmenspräsenz von Abivax an der US-Ostküste etablieren, kündigt die Biotechnologie-Company am Freitag an. Sloan wird zum 1. März ...

Den vollständigen Artikel lesen ...