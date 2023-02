Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der polnische Staat zahlt für eine neu emittierte Anleihe (ISIN XS2586944659/ WKN A3LD53) einen jährlichen Kupon in Höhe von 3,875%, so die Börse Stuttgart.Die erste Zinszahlung erfolge am 14.02.2024. Das Emissionsvolumen betrage 2,25 Milliarden Euro. Diese Anleihe werde am 14.02.2033 fällig und könne ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen und in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen gehandelt werden. Polen erhalte von S&P ein Rating von A-. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.02.2023) (17.02.2023/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...